Заблудившуюся у водопада туристку спасли в Сочи

МЧС: в Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся у водопада туристку

Спасатели Сочи вывели из леса туристку, которая отправилась к водопаду «Райское наслаждение» и заблудилась. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что женщина потеряла ориентир и не смогла найти обратный путь. Она обратилась за помощью к сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и друзьям, которые вскоре отправились на ее поиски.

Спасатели по координатам нашли туристку и ее друзей и вывели их из леса. По данным источника, медицинская помощь никому не потребовалась.

20 мая другую российскую туристку спасли в горах Киргизии. 60-летняя женщина получила травму ноги и застряла на скале Разбитое сердце.