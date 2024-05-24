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16:23, 24 мая 2024Путешествия

Заблудившуюся у водопада туристку спасли в Сочи

МЧС: в Сочи спасатели вывели из леса заблудившуюся у водопада туристку

Фото: Телеграм канал МЧС России

Спасатели Сочи вывели из леса туристку, которая отправилась к водопаду «Райское наслаждение» и заблудилась. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

Уточняется, что женщина потеряла ориентир и не смогла найти обратный путь. Она обратилась за помощью к сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и друзьям, которые вскоре отправились на ее поиски.

Спасатели по координатам нашли туристку и ее друзей и вывели их из леса. По данным источника, медицинская помощь никому не потребовалась.

20 мая другую российскую туристку спасли в горах Киргизии. 60-летняя женщина получила травму ноги и застряла на скале Разбитое сердце.

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      Марина Черняк
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