Россиянку с травмой ноги спасли в горах Киргизии

МЧС Киргизии: российскую туристку спасли в ущелье Ала-Арча

Российскую туристку спасли в горах Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Во время путешествия по ущелью Ала-Арча в Аламудунском районе 60-летняя россиянка получила травму ноги и застряла на скале Разбитое сердце. Женщина не смогла спуститься самостоятельно и обратилась к спасателям.

На место прибыли четверо специалистов. Россиянку сняли с горы и передали врачам скорой помощи. Уточняется, что сейчас состояние туристки удовлетворительное.

В начале мая трое россиян заблудились в горах Киргизии. Сотрудники местного МЧС искали путешественников с помощью беспилотника.