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15:04, 20 мая 2024Путешествия

Россиянку с травмой ноги спасли в горах Киргизии

МЧС Киргизии: российскую туристку спасли в ущелье Ала-Арча

Фото: Пресс-центр МЧС КР

Российскую туристку спасли в горах Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

Во время путешествия по ущелью Ала-Арча в Аламудунском районе 60-летняя россиянка получила травму ноги и застряла на скале Разбитое сердце. Женщина не смогла спуститься самостоятельно и обратилась к спасателям.

На место прибыли четверо специалистов. Россиянку сняли с горы и передали врачам скорой помощи. Уточняется, что сейчас состояние туристки удовлетворительное.

В начале мая трое россиян заблудились в горах Киргизии. Сотрудники местного МЧС искали путешественников с помощью беспилотника.

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      Мария Борисова
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