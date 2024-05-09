Стала известна судьба пропавших в горах Киргизии россиян

МЧС Киргизии: трое россиян, пропавших в горах, найдены живыми

Стала известна судьба трех россиян, пропавших в горах Киргизии. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

«Разыскиваемые туристы были найдены в целости и сохранности», — заявили представители министерства.

Отмечается, что пропавшие в горах связались со знакомыми из Новосибирска. Сотрудники МЧС, в свою очередь, смогли обнаружить их местонахождение с помощью беспилотника.

8 мая стало известно, что трое россиян пропали в горах Чуйского района Киргизии. Сообщалось, что двум из исчезнувших иностранцев было по 62 года, а третьему — 58 лет.

До этого сообщалось, что троих россиян, заблудившихся в ущелье в Сербии, спасли. Их обнаружили сотрудники Сектора по чрезвычайным ситуациям МЧС республики.