Захарова пообещала Румынии ответ за высылку российского дипломата

Захарова: Россия даст ответ на высылку дипломата из Румынии

Россия даст ответ Румынии на высылку дипломата, нарушающую положения Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Россия даст соответствующий ответ», — пообещала представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Румыния объявила дипломата, являющегося сотрудником российского посольства, персоной нон грата. Ему было объявлено, что он якобы совершил действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года «О дипломатических сношениях».