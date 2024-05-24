Парень увидел зловещее нечто в ночном небе и удивился

Пользователь Reddit поделился на портале фотографией удивившего его загадочного черного кольца, которое он заметил в ночном небе. По словам автора поста, снимки были сделаны в «Диснейленде».

«Увидел его перед фейерверками. Сначала оно было маленьким, а затем выросло. Выглядит темнее, чем небо, практически как черный дом, но при этом у него есть конкретная форма», — написал парень. Он опубликовал три фото, на которых на фоне неба отчетливо видно тонкое черное кольцо. Автор поста назвал увиденное им природное явление зловещим.

«Такое происходит в "Диснейленде" почти каждую ночь. Во время ночного шоу они выпускают большую огненную вспышку, от которой образуется дымовое кольцо, оно медленно поднимается в небо», «Когда запускаются дизельные генераторы, из выхлопных труб часто выходят такие кольца дыма», — нашли объяснение случившемуся комментаторы. Некоторые также пошутили, что запечатленное молодым человеком явление напоминает им резинку для волос или лассо.

Кроме того, один из пользователей опубликовал ссылку на статью от 2015 года в американском издании NBC News, которое заявляло, что похожие кольца в небе образуются из дыма.

Ранее другой мужчина опубликовал на Reddit фото найденной им у больницы записки. Снимок растрогал многих пользователей.