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22:59, 25 мая 2024Бывший СССР

Бежавшие в Венгрию украинцы заявили о неминуемой смерти из-за мобилизации

Бежавшие в Венгрию украинцы: люди на фронте живут «в среднем три часа»

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Многие граждане Украины стараются избежать призыва в армию, поскольку считают, что погибнут на фронте. Об этом рассказали бежавшие несколько месяцев назад в Венгрию трое украинцев венгерскому интернет-изданию Tények.

По их словам, мобилизация означала бы для них «верную смерть». Один из собеседников издания заявил, что попавшие на фронт живут «в среднем три часа». «На фронте нет шансов выжить. Я почти уверен, что если попадешь туда, то уже не вернешься», — сказал он.

По словам бежавших украинцев, полиция и солдаты на Украине останавливают людей на улице, отбирают у них документы, а затем задерживают их.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет выполнять просьбу Киева вернуть в страну военнообязанных украинских граждан. Он также добавил, что десятки тысяч беженцев с Украины, в равной степени закарпатские венгры и украинцы, нашли в Венгрии безопасность и дом.

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      Марина Совина
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