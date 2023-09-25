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18:25, 25 сентября 2023Мир

Венгрия отказалась возвращать на Украину военнообязанных граждан

Премьер Орбан: Венгрия не будет возвращать Украине военнообязанных граждан

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не станет выполнять просьбу Киева вернуть в страну военнообязанных украинских граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении к парламенту страны Орбан обозначил позицию по поводу военнообязанных украинских беженцев. «Заявляю парламенту, что Венгрия осенью не станет выполнять запрос украинского правительства, и мы никого силой возвращать на Украину не будем», — сказал премьер-министр.

Он также добавил, что десятки тысяч беженцев с Украины, в равной степени закарпатские венгры и украинцы, нашли в Венгрии безопасность и дом.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт не будет поддерживать Украину ни на одной международной площадке, пока Киев не вернет права закарпатским венграм. Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто озвучил такое же условие для поддержки страной вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

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    Дарья Балацкая
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