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12:45, 25 мая 2024Бывший СССР

Двое мужчин с боем перешли границу Украины и Румынии

Украинский журналист Глагола: двое мужчин с боем перешли границу с Румынией
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

Двое украинских мужчин отобрали оружие у сотрудника Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) и с боем перешли границу с Румынией. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram.

Инцидент произошел на участке «Деловое — Богдан» в Закарпатье. Наряд ГПСУ, прибывший на срабатывание сигнальной мины, заметил нарушителей и сделал предупредительные выстрелы в воздух. Вместо того, чтобы остановиться, мужчины напали на пограничника и отобрали у него пистолет «Форт 12 Р».

«Нарушителям с оружием пограничников удалось скрыться, поскольку помощь не успела им помешать», — рассказал журналист. Мужчины выстрелили пять раз в сторону пограничника и пересекли границу.

Ранее украинские пограничники поймали мужчину в юбке и с накладной грудью, который хотел сбежать в Румынию с паспортом сестры. 44-летний житель Черкасской области попытался пересечь границу с Румынией в Закарпатье.

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      Юрий Леонов
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