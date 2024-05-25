Двое мужчин с боем перешли границу Украины и Румынии

Украинский журналист Глагола: двое мужчин с боем перешли границу с Румынией

Двое украинских мужчин отобрали оружие у сотрудника Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) и с боем перешли границу с Румынией. Об этом сообщил украинский журналист Виталий Глагола в Telegram.

Инцидент произошел на участке «Деловое — Богдан» в Закарпатье. Наряд ГПСУ, прибывший на срабатывание сигнальной мины, заметил нарушителей и сделал предупредительные выстрелы в воздух. Вместо того, чтобы остановиться, мужчины напали на пограничника и отобрали у него пистолет «Форт 12 Р».

«Нарушителям с оружием пограничников удалось скрыться, поскольку помощь не успела им помешать», — рассказал журналист. Мужчины выстрелили пять раз в сторону пограничника и пересекли границу.

Ранее украинские пограничники поймали мужчину в юбке и с накладной грудью, который хотел сбежать в Румынию с паспортом сестры. 44-летний житель Черкасской области попытался пересечь границу с Румынией в Закарпатье.