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13:45, 6 мая 2024Бывший СССР

Украинец с накладной грудью попытался сбежать в Румынию

Пограничники поймали одетого в юбку украинца при попытке сбежать в Румынию

Кадр: Telegram-канал ДПСУ / Держприкордонслужба

Украинские пограничники поймали мужчину в юбке и с накладной грудью, который хотел сбежать в Румынию с паспортом сестры. Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным Погранслужбы, 44-летний житель города Золотоноша в Черкасской области попытался пересечь границу с Румынией в Закарпатье. Мужчина надел парик, сделал макияж и переоделся в женскую одежду, а также взял с собой паспорт сестры.

«В приграничье наряд быстро разоблачил маневр с переодеванием "туристки", даже несмотря на то, что мужчина до последнего стоял на своем: он – гражданка Украины», — рассказали в ведомстве.

В отношении украинца составили протокол об административном правонарушении.

Ранее пограничники сообщали о пытавшемся сбежать в Румынию мужчине, который заблудился в горах. Украинец не ожидал, что в Карпатах ему придется передвигаться по снегу, высота которого в некоторых местах достигала двух метров.

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      Алевтина Запольская
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