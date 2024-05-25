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15:38, 25 мая 2024Россия

В России отреагировали на отказ Зеленского от прекращения огня

Сенатор Джабаров: для прекращения огня нужно желание России и Украины

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Для прекращения огня в зоне специальной военной операции нужно желание и Москвы, и Киева, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского приостанавливать боевые действия.

Чтобы говорить о мирном урегулировании, нужно, чтобы обе стороны этого хотели

Владимир Джабаровроссийский сенатор

«Российская сторона готова к мирным переговорам, и [Владимир] Путин, наш президент, неоднократно об этом публично говорил на всех трибунах. Украинский лидер законодательно запретил вести переговоры с Россией. Пусть решает Запад, им-то все равно, лишь бы военные действия продолжались. Они прикрываются мирными переговорами, пытаются максимально ослабить нашу страну. Я думаю, вопрос рано или поздно будет решаться за столом переговоров, но явно не с Зеленским», — сказал сенатор.

Глава Украины отказался рассматривать возможность прекращения огня с Россией. Об этом лидер страны заявил в интервью изданию «Орда». По его мнению, такие договоренности опасны для Киева. Он полагает, что Москва может воспользоваться паузой, чтобы усилить свои позиции на фронте. Он добавил, что такое соглашение было бы возможно, если бы войска двух стран находились на линии границ.

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