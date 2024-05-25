Группировка «Юг» нанесла поражение 3 бригадам ВСУ, они потеряли более 400 солдат

Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли поражение трем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника оцениваются более чем в 400 солдат. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Кроме того, украинские подразделения потеряли три автомобиля, 155-миллиметровые гаубицы М777 и «Мста-Б», а также станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и четыре полевых склада с боеприпасами.

Астафьев добавил, что бойцы группировки улучшили положение по переднему краю на линии боевого соприкосновения. Они нанесли удары по технике и личному составу 72-й и 93-й механизированных бригад и 111-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Константиновки, Андреевки и Нового в зоне проведения специальной военной операции.

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