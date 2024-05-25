Рогов: усиление раскола в рядах ВСУ грозит обвалом фронта

Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, к чему может привести усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что желающих воевать за политику президента Украины Владимира Зеленского существенно уменьшается. Насильно мобилизованные украинцы видят настоящие потери ВСУ в конфликте с Россией, а также знают о высоком уровне коррупции.

«Именно поэтому усиление раскола в рядах ВСУ может привести к активизации сдачи в плен украинских военнослужащих, которую мы должны стимулировать, проседанию и даже обвалу фронта», — допустил он.

Ранее на Украине признали потерю позиций на покровском направлении. С таким заявлением выступил Генштаб ВСУ. «РФ имеет частичный успех восточнее Евгеньевки», — отметили в ведомстве.