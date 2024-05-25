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18:48, 25 мая 2024Культура

Известный певец умер от рака пищевода

Уругвайский певец Карлос Паравис умер от рака пищевода

Фото: David Tomaseti / Unsplash

Известный уругвайский певец, врач и фольклорист Карлос Паравис умер от рака в 56 лет. Об этом сообщает газета Subrayado.

Артист скончался во вторник, 21 мая. Ему диагностировали рак пищевода в 2022 году. Власти страны принесли родным Парависа соболезнования. Министр образования и культуры Пабло да Силвейра рассказал, что в последнее время Паравис с трудом мог разговаривать.

Певец умер от той же болезни, что и его отец — музыкант и врач Сантьяго Чалара. Родитель Парависа так же скончался в 56 лет.

Ранее сообщалось о смерти народного художника России Сергея Андрияки. Он скончался на 66-м году жизни после продолжительной болезни.

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      Александра Качан
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