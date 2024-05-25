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00:43, 25 мая 2024Мир

В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным

Конгрессмен Масси назвал финансирование конфликта на Украине аморальным

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Продолжение финансирования конфликта на Украине является аморальным, так как оно ведет к «перемалыванию» людей с обеих сторон, а не к мирному урегулированию. Об этом заявил конгрессмен США Томас Масси, пишет РИА Новости.

«Я заявил нашему спикеру: если вы хотите отправить 60 миллиардов долларов, то задача состоит в том, чтобы достичь какого-то мира», — отметил он. Политик заявил, что не будет голосовать за выделение нового пакета помощи, чтобы потом это потребовало согласования дополнительных денег для Украины.

Масси считает, что при таком сценарии в конфликте у «обеих сторон, в конце концов, закончатся люди». Он назвал «аморальным перемалывать людей» на Украине.

Ранее США выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов.

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      Марина Совина
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