МО: ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), за минувшие сутки нанеся поражение мотопехотной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в Харьковской области близ населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка. Новые подробности о ситуации в регионе сообщило 25 мая Минобороны (МО) РФ.

Кроме того, там заявили о двух отраженных российскими военными контратаках в районах Волчанска и Глубокого.

МО РФ утверждает, что за сутки на этом направлении потери ВСУ составили до 220 военнослужащих. Также были уничтожены немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, чешская боевая машина РСЗО Vampire.

Кроме того, в субботу, 25 мая, Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Архангельское в ДНР.

