Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:03, 25 мая 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о судебных делах за отступление под Харьковом

На Украине возбудили уголовные дела против командиров ВСУ за отход под Харьковом

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Украине начали уголовное производство в отношении 28 командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) за отход с позиций в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Госбюро расследований расследует вероятный побег 125-й отдельной территориальной бригады во время наступления на Харьковскую область», — отмечено в документе Единого реестра судебных решений Украины, который цитирует агентство.

Речь идет о позициях в приграничных населенных пунктах Стрелечье, Красное, Борисовка, Пыльная и Гатище, которые на данный момент находятся под контролем российских войск. Уголовное дело было возбуждено еще 11 мая «за небрежное отношение к службе».

Ранее сообщалось, что Закарпатский военкомат Украины начал расследование по факту смерти гражданина, произошедшей в территориальном центре комплектования. У мобилизованного украинца резко ухудшилось самочувствие, медицинской помощи оказалось недостаточно.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе десятки военных подрались с гражданскими. Украинцы стали смелее сопротивляться властям из-за мобилизации

      В Петербурге взяли штурмом квартиру с забаррикадировавшимся стрелком

      На Netflix вернулся русский дубляж

      Известный певец умер от рака пищевода

      Российские военные рассказали о применении БПЛА с использованием оптоволокна

      В Херсонской области прокомментировали открытие шлюзов ДнепроГЭС

      Два человека подорвались на гранате в российском городе

      «Зенит» выиграл РПЛ в шестой раз подряд

      Названа сумма задолженности Ивлеевой перед налоговой

      Стала известна личность стрелявшего в полицейских в Санкт-Петербурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше