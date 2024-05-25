Нардеп Безуглая внесла законопроект о создании на Украине военной полиции

На Украине вновь заговорили о создании военной полиции. Соответствующий законопроект внесла заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады, нардеп Марьяна Безуглая на итоговом заседании рабочей группы по разработке военной юстиции в республике, передает «Страна.ua».

В документе определяется статус этой структуры, правовые основы организации ее деятельности, основания и порядок мер физического воздействия, специальных средств и огнестрельного оружия личным составом, а также правовая и социальная защита служащих.

Авторы законопроекта считают, что он обеспечит функционирование эффективного органа, способного выполнять задачи по поддержанию правопорядка и военной дисциплины в Минобороны Украины, Вооруженных силах республики (ВСУ) и Госспецслужбе транспорта.

Инициатива о создании военной полиции уже звучала на Украине в августе 2023 года. Тогда о разработке соответствующего закона сообщили в оборонном ведомстве. Уточнялось, что украинская военная полиция призвана стать военным формированием с правоохранительными функциями и войти в систему Минобороны страны.

