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12:55, 21 августа 2023Бывший СССР

На Украине захотели создать военную полицию

Минобороны Украины: разрабатывается закон о военной полиции, совместимой с НАТО

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Закон о военной полиции начали разрабатывать на Украине, сообщило Министерство обороны республики в Telegram.

Украинская военная полиция призвана стать военным формированием с правоохранительными функциями и войти в систему Минобороны страны. Ее главной задачей станет поддержание дисциплины в рядах Вооруженных сил Украины.

«Предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования», — также отметили в Минобороны Украины.

Ранее в Киеве задержали мужчину, который устроил поджог 12 машин военнослужащих. Он объяснил свои действия негативным отношением к военным.

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    Алевтина Запольская
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