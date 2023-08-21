На Украине захотели создать военную полицию

Минобороны Украины: разрабатывается закон о военной полиции, совместимой с НАТО

Закон о военной полиции начали разрабатывать на Украине, сообщило Министерство обороны республики в Telegram.

Украинская военная полиция призвана стать военным формированием с правоохранительными функциями и войти в систему Минобороны страны. Ее главной задачей станет поддержание дисциплины в рядах Вооруженных сил Украины.

«Предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств-членов НАТО. Сейчас законопроект проходит процедуру согласования», — также отметили в Минобороны Украины.

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