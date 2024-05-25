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09:35, 25 мая 2024Россия

Над российским регионом сбили украинский беспилотник

МО: средства ПВО сбили еще один украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны в Telegram-канале.

«Около 08:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в этот день Минобороны сообщало о двух уничтоженных беспилотниках над приграничным регионом. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, атаке подверглось село Ясные Зори Белгородского района. По его словам, сброшенное взрывное устройство повредило кровлю сельскохозяйственного предприятия, начался пожар. Пострадавших нет.

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      Екатерина Подвигина
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