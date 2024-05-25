Система ПВО уничтожила два украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны: уничтожены беспилотники над Белгородской и Курской областями

Система противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи уничтожила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), говорится в Telegram-канале Минобороны.

В министерстве отметили, что были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористические атаки с использование беспилотника самолетного типа в двух регионах России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, один БПЛА перехвачен над территорией Курской области», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу, 24 мая, ВСУ выпустили по Крыму минимум 16 ракет. Кроме того, они пытались атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области.