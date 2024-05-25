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04:18, 26 мая 2024Мир

Назвавшего Путина тираном Байдена самого назвали тираном

Трамп: Байден — коррумпированный, некомпетентный тиран
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Нынешний президент США Джо Байден — коррумпированный и некомпетентный тиран. Об этом на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне заявил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Я здесь, чтобы поговорить с вами о подъеме в стране левого фашизма и о необходимости победить коррумпированного и некомпетентного тирана в Белом доме — жуликоватого Джо Байдена, худшего президента в истории Соединенных Штатов», — заявил Трамп.

Это заявление прозвучало в тот же день, когда сам Байден назвал жестким тираном президента России Владимира Путина. «Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем [отступить], и мы не отступим», — сказал президент США, комментируя украинский конфликт.

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      Марина Совина
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