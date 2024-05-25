Огромный столб дыма над российским населенным пунктом попал на видео

Жители Красной поляны сняли на видео огромный столб черного дыма

Жители населенного пункта Красная поляна в Краснодарском крае сняли на видео огромный столб черного дыма. Кадры публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

На публикуемых кадрах видно, что дым поднимается над частным сектором. Информации о пострадавших — как и о месте, где вспыхнул пожар, — нет.

Ранее сообщалось, что в селе Гридино в Карелии произошел пожар из-за упавшего электрического столба. Огонь нанес серьезный ущерб десяткам зданий.

По предварительным данным, столб упал из-за шквалистого ветра.