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15:59, 25 мая 2024Россия

Отказавшийся возвращаться на Украину пленный получил гражданство России

Алаудинов: украинский военнопленный Ананьев получил гражданство России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Отказавшийся возвращаться на Украину военнопленный Александр Ананьев получил гражданство России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы Главного военно-политического ВС России Апты Алаудинов.

Как заявил Алаудинов, Ананьев попросил, чтобы его не включали в списки на обмен и остался в России. Офицер добавил, что бывшему бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже вручили российский паспорт.

«Сегодня мы его [паспорт] вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом. Это гражданин Российской Федерации», — заявил Алаудинов.

Ранее украинский пленный Николай Перепаленко рассказал о состоянии и настроениях ВСУ под Харьковом — по его словам, не все украинцы готовы сражаться с Армией России, а сами ВСУ испытывают нехватку боеприпасов.

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      Марк Леонов
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