Пас Панарина помог «Рейнджерс» сравнять счет в серии полуфинала Кубка Стэнли

Пас Панарина помог «Рейнджерс» сравнять счет в полуфинальной серии с «Флоридой»

Пас российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина помог клубу сравнять счет в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Флориды Пантерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

«Рейнджерс» победили на своей площадке со счетом 2:1 в овертайме. Панарин стал ассистентом Винсента Трочека, когда тот забрасывал первую шайбу. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 бросков. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сделал 28 спасений.

Прошедший матч бы вторым в полуфинальной серии до четырех побед, счет 1:1. Следующая встреча пройдет на льду «Флориды».

В текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Панарин провел 12 матчей. 32-летний россиянин отметился четырьмя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами. В регулярном сезоне он забил 49 голов и сделал 71 ассист в 82 встречах.