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09:19, 25 мая 2024Мир

Полянский высказался об операции Израиля в секторе Газа

Полянский: Израиль не выполнил ни одну из своих целей в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль не выполнил ни одну из своих целей в ходе операции в секторе Газа. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

«Израиль не имеет абсолютно никакого стимула прекращать боевые действия, несмотря на то, что они продолжаются уже семь месяцев», — отметил Полянский.

По его словам, очевидно, что «Израиль не достиг ни одной из целей», заявленных премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Дипломат подчеркнул, что жизни заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС, «находятся в явной опасности, а Израиль не предпринимает никаких действий, чтобы решить эту проблему».

Ранее Полянский заявил, что США и Великобритания не осудили удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске. Он обвинил представительства этих стран в «словесной эквилибристике».

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      Лина Пивоварова
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