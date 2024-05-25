Полянский высказался об операции Израиля в секторе Газа

Полянский: Израиль не выполнил ни одну из своих целей в секторе Газа

Израиль не выполнил ни одну из своих целей в ходе операции в секторе Газа. Такое заявление сделал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

«Израиль не имеет абсолютно никакого стимула прекращать боевые действия, несмотря на то, что они продолжаются уже семь месяцев», — отметил Полянский.

По его словам, очевидно, что «Израиль не достиг ни одной из целей», заявленных премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Дипломат подчеркнул, что жизни заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС, «находятся в явной опасности, а Израиль не предпринимает никаких действий, чтобы решить эту проблему».

Ранее Полянский заявил, что США и Великобритания не осудили удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске. Он обвинил представительства этих стран в «словесной эквилибристике».