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04:01, 4 апреля 2024Мир

В России обвинили США в «словесной эквилибристике» об ударе Израиля по Дамаску

Дипломат Полянский: США и Британия в ООН не осудили удар Израиля по Дамаску
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Globllookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале заявил, что США и Великобритания не осудили удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске. Он обвинил представительства этих стран в «словесной эквилибристике».

Дипломат уточнил, что Россия подготовила проект заявления Совета безопасности международной организации для прессы, однако британская и американская стороны не захотели обсуждать документ, сославшись на отсутствие единства мнений в ходе заседания.

«Напоминаю — тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», — написал Полянский.

Он назвал подобную ситуацию иллюстрацией двойных стандартов и реального отношения западных стран к законности и правопорядку на мировой арене.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан потребовал от Совбеза ООН адекватной и четкой реакции на удар Израиля по консульству Ирана в столице Сирии. Он напомнил, что ООН несет ответственность за поддержание мира и безопасности.

Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске 1 апреля. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

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      Марина Совина
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