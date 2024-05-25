Появились кадры с места экстренной посадки вертолета Пашиняна

Появилось видео с места экстренной посадки вертолета премьера Армении Пашиняна

Появилось видео с места экстренной посадки вертолета премьера Армении Пашиняна. Кадры опубликованы в Telegram-канале политика.

На выложенных кадрах запечатлен полет Пашиняна, а также сам политик на месте экстренной посадки. В подписи к видео премьер-министр Армении сообщил, что дальнейший путь он совершит на автомобиле.

Известно, что политик намеревался посетить расположенный у границы с Грузией город Ташир.

По предварительной информации, причиной внеплановой посадки воздушного судна стали погодные условия.