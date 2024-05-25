Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:57, 25 мая 2024Мир

Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении

Премьер Индии Моди заявил о своем божественном предназначении для страны

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о своем божественном предназначении для страны. С таким заявлением он выступил в интервью NDTV.

Моди выразил надежду на третий срок в качестве премьера страны перед предстоящими выборами. Он отметил, что не считает лидеров оппозиции врагами, несмотря на выпады в его адрес. Политик подчеркнул, что намерен провести в Индии ряд серьезных преобразований.

«Некоторые могут назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма [Бог] послал меня с определенной целью. Вот почему я полностью посвятил себя Богу», — заявил индийский премьер. Он добавил, что Бог руководит его действиями, но не раскрывает весь замысел.

Ранее Моди отказался подтвердить личное участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Он добавил, что целью участия Индии в конференции станет представление интересов стран Глобального Юга.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе десятки военных подрались с гражданскими. Украинцы стали смелее сопротивляться властям из-за мобилизации

      На горе в российском регионе установили надпись «Сталин»

      Олимпийский чемпион прокомментировал дело о домашнем насилии

      На Украине обнаружили студию для записи фейков об успехах ВСУ

      Отказавшийся возвращаться на Украину пленный получил гражданство России

      Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении

      Россиянка случайно постирала кота в стиральной машине вместе с бельем

      В России отреагировали на отказ Зеленского от прекращения огня

      Рогозин сообщил об ударе ВСУ по объекту ядерного предупреждения на Кубани

      Драку в Одессе связали с падением популярности властей Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше