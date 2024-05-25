Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении

Премьер Индии Моди заявил о своем божественном предназначении для страны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о своем божественном предназначении для страны. С таким заявлением он выступил в интервью NDTV.

Моди выразил надежду на третий срок в качестве премьера страны перед предстоящими выборами. Он отметил, что не считает лидеров оппозиции врагами, несмотря на выпады в его адрес. Политик подчеркнул, что намерен провести в Индии ряд серьезных преобразований.

«Некоторые могут назвать меня сумасшедшим, но я убежден, что Парматма [Бог] послал меня с определенной целью. Вот почему я полностью посвятил себя Богу», — заявил индийский премьер. Он добавил, что Бог руководит его действиями, но не раскрывает весь замысел.

Ранее Моди отказался подтвердить личное участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Он добавил, что целью участия Индии в конференции станет представление интересов стран Глобального Юга.