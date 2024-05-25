Стало известно о планах ХАМАС устроить теракты в ФРГ еще до атаки на Израиль

Die Welt: ХАМАС планировало теракты в Германии еще до атаки на Израиль 7 октября

Сторонники радикального палестинского движения ХАМАС в начале 2023 года, задолго до атаки на Израиль 7 октября, планировали теракты на территории Германии, стало известно изданию Die Welt.

Планы были сорваны, когда в ФРГ арестовали 41-летнего уроженца Ливана. В его телефоне нашли карты, которые указывали на места предполагаемых терактов. Среди них были посольство Израиля в Берлине и военная база США в Рейнланд-Пфальце.

Помимо ливанца правоохранительные органы арестовали еще трех предполагаемых агентов ХАМАС, которым было поручено «обнаружить склад с оружием в Европе», а затем доставить его в Берлин «для возможных нападений на еврейские учреждения».

Утром 7 октября 2023 года израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал очистить страну от террористов и анонсировал «войну, которой ХАМАС еще не видел».