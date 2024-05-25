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06:45, 26 мая 2024Мир

Стало известно о расколе среди союзников Украины

Politico: план США по конфискации российских активов вызвал раскол у союзников

Американский план по конфискации замороженных российских активов вызвал раскол среди союзников Украины, пишет издание Politico. Речь идет про выдачу кредитов Киеву под использование в будущем прибыли от российских активов.

Озабоченность европейцев вызывает, что именно им придется в итоге платить по всем счетам, если Киев окажется не способен выплатить кредит. в то время как США получат хорошую пиар-акцию.

Отмечается, что Германия, Франция и Италия ждут твердых гарантий от Вашингтона, что он будет готов выплатить свою долю.

«Нам необходимо оценить экономические и юридические последствия, поэтому пока слишком рано предметно говорить о некоторых элементах такого инструмента», — поведал глава Минфина Германии Кристиан Линднер.

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      Марина Совина
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