Стало известно о расколе среди союзников Украины

Politico: план США по конфискации российских активов вызвал раскол у союзников

Американский план по конфискации замороженных российских активов вызвал раскол среди союзников Украины, пишет издание Politico. Речь идет про выдачу кредитов Киеву под использование в будущем прибыли от российских активов.

Озабоченность европейцев вызывает, что именно им придется в итоге платить по всем счетам, если Киев окажется не способен выплатить кредит. в то время как США получат хорошую пиар-акцию.

Отмечается, что Германия, Франция и Италия ждут твердых гарантий от Вашингтона, что он будет готов выплатить свою долю.

«Нам необходимо оценить экономические и юридические последствия, поэтому пока слишком рано предметно говорить о некоторых элементах такого инструмента», — поведал глава Минфина Германии Кристиан Линднер.