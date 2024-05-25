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13:42, 25 мая 2024Россия

Стало известно об отмене «Армейских игр» в 2024 году

«Известия»: Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр» в 2024 году

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Минобороны отказалось от проведения «Армейских игр» в 2024 году. Об этом со ссылкой на три источника сообщают «Известия».

Как стало известно «Известиям», российские военные так и не провели отборочных туров соревнований, которые обычно проходят в начале года.

По версии полковника Александра Перенджиева, отмена игр в этом году может быть связана с нежеланием Минобороны отвлекать военных от выполнения задач. «Сейчас главное — сосредоточиться не на играх, а непосредственно на самих учениях. Летний и осенний период сейчас будет посвящен интенсивной боевой учебе», — заявил он.

Перенджиев связал активную учебу военных с подготовкой к участию в спецоперации.

Предыдущие «Армейские игры» состоялись в 2022 году. Один из этапов игр проходил в китайском Циндао.

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