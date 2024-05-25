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12:26, 25 мая 2024Мир

В Аргентине из-за холодов временно прекратили поставки газа местным предприятиям

Власти Аргентины ограничили поставки газа местным предприятиям из-за холодов

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Из-за экстремальных холодов правительство Аргентины временно ограничило поставки газа местным предприятиям. Об этом пишет газета Clarin.

Власти страны приняли такие меры, чтобы предотвратить массовые отключения электроэнергии на фоне высокого спроса в связи с неожиданно низкими температурами в стране. Уведомления об ограничении поставок получили производители текстиля и продукции из пластика. Газ также временно прекратят поставлять на автозаправки.

Календарная зима в Аргентине начнется 21 июня. Однако, согласно прогнозам Национальной метеорологической службы, уже 25-26 мая температура в Буэнос-Айресе опустится до двух градусов, а на юге страны похолодает до минус девяти.

Ранее сообщалось, что весенние заморозки разогнали в России цены на клубнику. Средняя розничная цена клубники в мае 2024 года выросла почти на 20 процентов.

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      Антонина Черташ
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