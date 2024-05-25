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21:12, 25 мая 2024Россия

В Белгороде после обстрела ВСУ погибла мирная жительница

Губернатор Гладков: в Белгороде после обстрела ВСУ погибла мирная жительница
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в поселке Дубовое. Снаряд упал во двор частного жилого домовладения. Женщина в момент атаки была в теплице, она скончалась от полученных травм до прибытия скорой.

Еще четыре человека были доставлены в больницы с осколочными ранениями. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Ранее вечером 25 мая Гладков сообщил, что при очередной атаке ВСУ на Белгородскую область была ранена 9-летняя девочка. Под удар дрона попал движущийся автомобиль, в котором находился ребенок. У пострадавшей осколочное ранение левой голени, ее госпитализировали. Машина полностью сгорела.

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      Марина Совина
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