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04:40, 25 мая 2024Мир

В Германии раскритиковали Бербок после заявления о Путине

Политик Вагенкнехт предложила Бербок изучить СМИ для правды о Путине
Анналена Бербок

Анналена Бербок . Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкий политик Сара Вагенкнехт в своем видеоблоге прокомментировала заявления министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о нежелании президента России Владимира Путина вести переговоры по Украине. Об этом Вагенкнехт высказалась в своем видеоблоге на YouTube.

Вагенкнехт раскритиковала Бербок после заявления о Путине и подчеркнула, что в Германии обсуждают нежелание российского президента вести переговоры с Киевом. «Заголовки в немецкой прессе выглядят иначе, но госпожа Бербок, вероятно, не читает никаких газет», — отметила она и предложила главе МИД изучить материалы СМИ, чтобы прочитать правду о Путине.

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Политик также показала публикации немецкоязычных СМИ, посвященных заявлениям Путина о готовности России к мирным переговорам в текущих условиях.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета достигнутых ранее договоренностей. Путин напомнил, что Москва выступает за переговоры с Киевом.

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      Марина Совина
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