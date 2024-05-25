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07:41, 25 мая 2024Мир

В России оценили перспективы конференции в Швейцарии по Украине

Полянский назвал бесперспективной конференцию в Швейцарии без участия России
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал перспективы международной конференции по Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Полянский оценил перспективы конференции в Швейцарии по Украине и назвал ее неэффективной без участия России. По мнению дипломата, добавленная стоимость у этого мероприятия отсутствует. Он напомнил, что Москва неоднократно высказывалась «об этой псевдомирной конференции».

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«Причем многие страны в действительности разделяют нашу позицию, утверждая, что в по-настоящему мирной конференции должны участвовать и Россия, и Украина — и она должна затрагивать не только те аспекты, которые хочет обсудить режим Владимира Зеленского, но и коренные причины конфликта», — добавил он.

Ранее Полянский оценил возможность переговоров с Украиной. По его словам, сейчас страны очень далеки от диалога по понятным причинам.

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      Марина Совина
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