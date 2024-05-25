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03:58, 25 мая 2024Мир

В России оценили возможность переговоров с Украиной

Полянский заявил о невозможности переговоров России и Украины на данном этапе

Фото: Unsplash

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал возможность проведения переговоров Москвы и Киева. Его слова приводит РИА Новости.

Полянский оценил вероятность переговоров с Украиной и заявил о невозможности диалога на данном этапе. По его словам, страны очень далеки от этого по понятным причинам.

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«В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета достигнутых ранее договоренностей. Путин напомнил, что Москва выступает за переговоры с Киевом.

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      Марина Совина
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