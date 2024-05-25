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06:45, 25 мая 2024Мир

В России раскритиковали «формулу мира» Зеленского

Дипломат Полянский: у России нет причин обсуждать «формулу мира» Зеленского
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал «формулу мира», предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Полянский раскритиковал «формулу мира» Зеленского и подчеркнул, что у России нет причин ее обсуждать.

«Единственной платформой, которую киевский режим готов обсуждать с остальными сторонами, является так называемая "формула Зеленского", которая абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное, идее о том, что Украина способна нанести поражение России», — отметил дипломат.

По его словам, подобные условия являются ультиматумом.

Ранее Полянский оценил возможность переговоров с Украиной. По его словам, сейчас страны очень далеки от диалога по понятным причинам.

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      Марина Совина
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