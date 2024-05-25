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04:56, 25 мая 2024Экономика

В США прокомментировали соглашение по замороженным активам России

Глава Минфина США Йеллен: обсуждение по российским активам проходит без накладок
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен . Фото: Reuters

Глава Минфина США Джанет Йеллен прокомментировала, как проходит обсуждение соглашения по замороженным активам России. Об этом она высказалась в беседе с Reuters.

Йеллен прокомментировала соглашение по замороженным активам России и подчеркнула, что обсуждение документа проходит без накладок.

«Я не видела ничего, что могло бы послужить препятствием, но есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению», — отметила она.

Ранее сообщалось, что страны G7 собрались продлить заморозку российских активов. Согласно документу, опубликованному на этой неделе Еврокомиссией (ЕК), страны Евросоюза начнут отправлять 90 процентов этих средств в бюджет объединения, откуда они пойдут на военную помощь Киеву и программу по восстановлению Украины.

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      Марина Совина
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