FT: Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие ВСУ

Венгрия препятствует изъятию прибыли с замороженных активов России на военные нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники газеты, страны Евросоюза (ЕС) несколько месяцев обсуждали возможную покупки оружия для Киева. Было достигнуто согласие отправлять по два миллиарда евро в год из российских активов, которые хранятся на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Тем не менее, Венгрия проголосовала против, когда было необходимо единогласное решение.

Один из источников FT отметил, что ЕС предложил Венгрии, чтобы ее доля заблокированных активов не была направлена на покупку вооружений. Собеседники газета предположили, что решение могут найти до июля.

Ранее венгерский премьер Орбан заявил, что большинство стран-членов Европейского союза считают отправку военных на Украину чрезмерным шагом. По его словам, даже ранее провоенные премьер-министры оценивают перспективу непосредственного вовлечения в конфликт таким образом.