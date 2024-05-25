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18:05, 25 мая 2024Мир

Виновному в сотнях случаев насилия над детьми экс-священнику огласили приговор

Виновному в сотнях случаев насилия над детьми священнику-французу дали 17 лет

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Во Франции огласили приговор экс-священнику, виновному в сотнях случаев сексуального и физического насилия над детьми. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Суд присяжных приговорил француза Оливье де Ситиво к 17 годам тюрьмы. Как выяснило следствие, все акты насилия произошли в период с 1990 по 2002 годы. Обвинения против Ситиво выдвинули несколько его бывших жертв.

Выступая в суде, бывший священник заявил, что признается в том, что касался детей, развращал их, склонял к оральному сексу. Кроме того, священник признался в том, что дважды насиловал подопечных еще в 1982 году.

Ранее сообщалось, что в компьютере 68-летнего священника нашли детскую порнографию.

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      Марк Леонов
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