69-я параллель
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14:06, 25 мая 202469-я параллель

Власти решили расширить территорию морского порта на Ямале

Мишустин подписал распоряжение о расширении территории порта Сабетта в ЯНАО

Фото: Russian Government / Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении территории порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщается на портале правительства.

Как рассказали в кабмине, расширение порта пройдет в его водной части за счет насыпки грунта.

«Новый терминал сможет ежегодно принимать до 1,6 миллиона тонн различных грузов. Начало строительства объекта запланировано на середину 2026 года», — сообщили в правительстве.

Благодаря расширению порт станет еще более важным транспортным узлом Северного морского пути.

Северный морской путь соединяет Баренцево море и Берингов пролив, это кратчайший путь между Европой и Азией. Его протяженность составляет 5556 километров.

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      Марк Леонов
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