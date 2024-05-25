Власти решили расширить территорию морского порта на Ямале

Мишустин подписал распоряжение о расширении территории порта Сабетта в ЯНАО

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении территории порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщается на портале правительства.

Как рассказали в кабмине, расширение порта пройдет в его водной части за счет насыпки грунта.

«Новый терминал сможет ежегодно принимать до 1,6 миллиона тонн различных грузов. Начало строительства объекта запланировано на середину 2026 года», — сообщили в правительстве.

Благодаря расширению порт станет еще более важным транспортным узлом Северного морского пути.

Северный морской путь соединяет Баренцево море и Берингов пролив, это кратчайший путь между Европой и Азией. Его протяженность составляет 5556 километров.