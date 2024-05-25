Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 400 военных, четыре полевых склада боеприпасов

Российские военные нанесли поражение трем украинским бригадам, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Об этом пишут РИА Новости.

Удары были нанесены в районах Константиновки, Андреевки и Нового. По его словам, потери противника составили более 400 солдат, уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились трех автомобилей, 155-миллиметровой гаубицы М777, 155-миллиметровой гаубицы 2А65 «Мста-Б», а также 122-миллиметровой гаубицы Д-30. Была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

В Минобороны уточнили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) свыше 111 тысяч человек.