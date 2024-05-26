Актер из сериала «След» погиб в автокатастрофе

Viva.pl: актер из польской адаптации сериала «След» Люсня погиб в автокатастрофе

Польский актер Мацей Люсня, исполнивший роль в адаптации российского сериала «След», погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает Viva.pl.

Согласно имеющейся информации, авария случилась во время поездки актера на съемочную площадку. Ему было 55 лет. Люсня окончил Краковскую высшую театральную школу в 1991 году. После института работал в Старом театре в Кракове, а с 2004 года — в театре «Комедия». Актер снялся в таких сериалах и фильмах, как «Преступники», «Квартиранты», «Смерть как краюха хлеба».

Ранее стало известно, что сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» российский актер Александр Майоров, которого сбила машина в Санкт-Петербурге, был пьян в момент аварии.