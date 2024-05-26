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01:58, 26 мая 2024Мир

Чешский наемник предрек окружение ВСУ российскими войсками

Lidovky: вклинения российских войск позволят окружать целые участки в зоне СВО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вклинения российских войск в линии фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) позволят им окружить отдельные участки украинской обороны. Об этом в интервью газете Lidovky рассказал чешский наемник с позывным Павел.

Он объяснил, что из каждого «выступа» российские военные смогут проникнуть на север и на юг, а затем замкнуть эти участки обороны ВСУ. Участники боевых действий скептически отнеслись к возможности украинских войск добиться успехов в противостоянии с Россией. По их мнению, даже военная помощь со стороны США не сможет изменить положение Киева.

«Русские будут продвигаться (дальше — прим. «Ленты.ру»)», — констатировал чешский боец.

Ранее американский ветеран рассказал, что отправляющиеся на Украину наемники погибают во время боевых действий, поскольку ошибочно считают, что сражаться против российских войск будет легко. Как утверждает американский боец, наемники привыкли сражаться с заведомо более слабыми врагами.

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      Маргарита Пименова
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