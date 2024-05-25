Американский ветеран раскрыл причину гибели наемников на Украине

Business Insider: бои на Украине опаснее, чем на Ближнем Востоке

Отправляющиеся на Украину наемники погибают во время боевых действий, поскольку ошибочно считают, что сражаться против российских войск будет легко. Об этом обозревателю Business Insider Шинед Бейкер рассказал американский ветеран, побывавший на Украине.

По его словам, наемники привыкли сражаться с заведомо более слабыми врагами, и поэтому с трудом адаптируются к боям на Украине. Российские войска превосходят противника по численности и оружию, признал боец.

Ветеран заявил, что прибыл на Украину в 2022 году и покинул страну в декабре 2023 года. Вначале он также ошибочно полагал, что сражения будут легче. Как считает воевавший в Ираке ветеран, темп боев на Украине «намного выше», чем на Ближнем Востоке. «Ракета может тебя угробить даже за много миль от линии фронта», — добавил он.

Ранее украинский военный Константин Ульянов предположил, что спецназ армии США не выдержал бы бои под Работино в Запорожской области. По его мнению, бойцы армии США не готовы к столкновениям такого рода.