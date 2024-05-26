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06:58, 26 мая 2024Мир

В России заявили о прерванных контактах «арктической пятерки»

МИД РФ: контакты «арктической пятерки» прерваны не по инициативе России

Фото: Vladislav Kadyshev / Russian Look / Global Look Press

Контакты «арктической пятерки», в которую входят Россия, США, Канада, Дания и Норвегия, прерваны. Об этом сообщил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

По его словам, раньше входящие в «пятерку» страны в доверительном ключе обсуждали проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа, а также информировали друг друга о готовящихся шагах. Однако в настоящее время данный механизм отсутствует.

При этом Мусихин подчеркнул, что разрыв контактов произошел не по инициативе России. Он уточнил, что« фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».

Ранее канадский генерал Блейз Фроули пожаловался на то, что лишился сна из-за действий России в Арктике. Он отметил, что у США и Канады есть всего пять ледоколов и строительство новых только планируется.

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      Марина Совина
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