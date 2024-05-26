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00:15, 26 мая 2024Мир

Израильские военные обнаружили выпущенные Ливаном снаряды

Армия Израиля обнаружила выпущенные с территории Ливана снаряды

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Ливан обстрелял территорию Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

В военном ведомстве рассказали об обнаружении нескольких снарядов, выпущенных с территории Ливана. Отмечается, что удары были нанесены по ряду районов на севере Израиля. Информации о пострадавших на данный момент нет, однако в результате атаки были повреждены несколько домов, говорится в сообщении.

Помимо этого, самолет израильской армии обнаружил несколько бойцов на территории военного комплекса ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана, после чего нанес удар по зданию.

В январе министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб предупреждал Израиль, что война не покажется ему пикником. Он требовал остановить боевые действия в секторе Газа.

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      Марина Совина
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