Израильские военные обнаружили выпущенные Ливаном снаряды

Армия Израиля обнаружила выпущенные с территории Ливана снаряды

Ливан обстрелял территорию Израиля. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.

В военном ведомстве рассказали об обнаружении нескольких снарядов, выпущенных с территории Ливана. Отмечается, что удары были нанесены по ряду районов на севере Израиля. Информации о пострадавших на данный момент нет, однако в результате атаки были повреждены несколько домов, говорится в сообщении.

Помимо этого, самолет израильской армии обнаружил несколько бойцов на территории военного комплекса ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана, после чего нанес удар по зданию.

В январе министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб предупреждал Израиль, что война не покажется ему пикником. Он требовал остановить боевые действия в секторе Газа.