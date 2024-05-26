Майор ВСУ Алиев рассказал, почему украинские военные в городах не носят форму

Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Алиев рассказал, почему военные в городах не носят форму. Об этом сообщает РИА Новости.

Алиев рассказал, что весь Киевский гарнизон ходит в гражданской одежде из-за страха быть воспринятыми как сотрудники военкомата. По его словам, люди боятся военных в форме и отворачиваются от них.

Майор ВСУ вспомнил, что в 2022-2023 годах, когда он уходил воевать, его обнимали, целовали, а дети подходили и дарили браслетики и цветочки. Сейчас Алиев задается вопросом: «За что я там воюю, чтобы люди меня тут боялись?»

Ранее сообщалось, что сотрудники Территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) прибыли в Николаев, где может начаться «облава» на призывников.