Подполье предупредило о возможной облаве на украинских призывников

Подпольщик Лебедев: ТЦК может начать облаву на призывников в Николаеве в субботу

Сотрудники Территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата на Украине) прибыли в Николаев, в субботу может начаться «облава» на призывников. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Два автобуса, битком набитых ТЦКшниками, заехали в город. Номера западные. Завтра начнется облава, будьте осторожны», — предупредил Лебедев.

Ранее мэр Днепропетровска Борис Филатов предупредил, что из-за массовой мобилизации движение общественного транспорта в городе скоро остановится. Это связано с тем, что «некому будет работать».

До того солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Бабичев заявил, что оборонительные сооружения под Павлоградом Днепропетровской области сделаны некачественно и «для картинки». Он объяснил, что траншеи осыпаются, а окопы сделаны в поле, а не в лесополосе, из-за чего они становятся легкоразличимой целью.