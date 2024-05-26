На подстанции в Днепропетровской области найдено взрывное устройство

На одной из подстанций в Днепропетровской области найдено взрывное устройство

Министерство энергетики Украины заявило, что на электроподстанции в Днепропетровской области найдено взрывное устройство. Эта информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства страны.

В сообщении говорится, что взрывное устройство обнаружено на одной из подстанций облэнерго Днепропетровской области. Для его обезвреживания вызваны саперы и полиция. Другие подробности инцидента, а также название подстанции в министерстве раскрывать не стали.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российским военным удалось уничтожить склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, расположенный в строительном гипермаркете в Харькове. По его словам, в этом торговом центре базировался командный пункт украинских военных, их расположение выявила российская разведка при участии местных жителей.