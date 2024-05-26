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12:01, 26 мая 2024Бывший СССР

На подстанции в Днепропетровской области найдено взрывное устройство

На одной из подстанций в Днепропетровской области найдено взрывное устройство

Фото: Telegram-канал «МІНЕНЕРГО»

Министерство энергетики Украины заявило, что на электроподстанции в Днепропетровской области найдено взрывное устройство. Эта информация опубликована в официальном Telegram-канале ведомства страны.

В сообщении говорится, что взрывное устройство обнаружено на одной из подстанций облэнерго Днепропетровской области. Для его обезвреживания вызваны саперы и полиция. Другие подробности инцидента, а также название подстанции в министерстве раскрывать не стали.

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      Алиса Дмитриева
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